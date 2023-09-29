Потребность страны в огурцах будет обеспечена в полном объеме в предстоящее межсезонье. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на совещании в правительстве.

Министерством сельского хозяйства и продовольствия утверждена стратегия развития тепличного овощеводства на 2023-2027 годы. Разработан план-график модернизации теплиц для того, чтобы выйти на необходимые объемы.

"В результате по заявлениям должностных лиц в сезоне 2023-2024 годов потребность страны в огурцах будет обеспечена в полном объеме, а в томатах - на 35% с дальнейшим ростом. Сегодня нужно уточнить остающиеся вопросы и обсудить, как реализуются принятые решения", - отметил Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Кроме того, принято решение по предоставлению права централизованной закупки и по установлению стимулирующих тарифов на электрическую энергию, так как стоимость электроэнергии - критический компонент для себестоимости производства овощей защищенного грунта.

Как отметил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец, затраты на электроэнергию составляют до 40% себестоимости огурцов, производимых по технологии досветки.

"Выращивание овощей в закрытом грунте имеет свои технологические особенности, которые сказываются на себестоимости. Для производства в межсезонный период мы предусмотрели дополнительную тарифную группу для потребителей электроэнергии, производящих такую продукцию с технологией досветки. Для такой категории потребителей мы понизили тариф на 22%. На наш взгляд, такая поддержка позволит увеличить объемы производства овощей защищенного грунта и предоставить их потребителям в необходимых объемах. Тариф уже применяется с 15 сентября и будет в дальнейшем действовать для всех таких производителей", - подчеркнул Иван Вежновец.