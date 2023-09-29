За январь-июль 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 6,5%, рентабельность продаж – 5,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 августа 2023 г. составила 3856,5 млн рублей, в том числе просроченная – 1035,9 млн рублей, или 26,9% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 августа 2023 г. составила 7096,4 млн рублей, в том числе просроченная – 1076,3 млн рублей, или 15,2% от общего объема кредиторской задолженности.