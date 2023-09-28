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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «БЕЛАРУСЬ МОЛОЧНАЯ» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 26-27 ОКТЯБРЯ
17:55 28.09.2023
IX Международный форум «Беларусь молочная» пройдет 26-27 октября 2023 года в Минске (просп. Победителей, 103. Бизнес-отель Victoria Olimp).
Организатором мероприятия выступает медиакомпания «Продукт.BY» под патронатом Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, главная тема нынешнего форума — «Новая эра молока».
В программе — новости и аналитика молочного рынка, важнейшие рыночные и потребительские тренды, вопросы отраслевой стратегии, продвижения на внешние рынки и развития внутреннего потребления.
Кроме того, на форуме можно будет провести переговоры с отечественными и зарубежными оптово-розничными покупателями. На форуме есть возможность разместить стенд, презентовать новые и эксклюзивные продукты или услуги, разместить ролл-ап и т.п.
С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.
Подробная информация о форуме и регистрация размещена на сайте milk.produkt.by.
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