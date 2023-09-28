IX Международный форум «Беларусь молочная» пройдет 26-27 октября 2023 года в Минске (просп. Победителей, 103. Бизнес-отель Victoria Olimp).

Организатором мероприятия выступает медиакомпания «Продукт.BY» под патронатом Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, главная тема нынешнего форума — «Новая эра молока».

В программе — новости и аналитика молочного рынка, важнейшие рыночные и потребительские тренды, вопросы отраслевой стратегии, продвижения на внешние рынки и развития внутреннего потребления.

Кроме того, на форуме можно будет провести переговоры с отечественными и зарубежными оптово-розничными покупателями. На форуме есть возможность разместить стенд, презентовать новые и эксклюзивные продукты или услуги, разместить ролл-ап и т.п.

С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

Подробная информация о форуме и регистрация размещена на сайте milk.produkt.by.