МИНСК, 28 сентября /ЭКОПРЕСС/. Инспекцией МНС по Железнодорожному району Гомеля в рамках проводимых мероприятий по пресечению схем минимизации налоговых обязательств обращено внимание на ИП, оказывающего услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центе областной инспекции МНС, на основании имеющейся в налоговом органе информации установлено, что гражданин также занимался розничной торговлей автомобилями. При этом машины он продавал как от своего имени, так и с использованием оформления реализации транспортных средств на третьих лиц, в том числе своих родственников.

ИП и взаимодействовавшие с ним лица реализовали 28 автомобилей на общую сумму 822,0 тыс. рублей.

В ходе последующего этапа камеральной проверки установлены обстоятельства, свидетельствующие о том, что указанные сделки являются реализацией в рамках предпринимательской деятельности ИП.

На основании анализа и оценки в совокупности установленных обстоятельств и собранных доказательств установлено, что реализация транспортных средств от имени физических лиц позволила минимизировать налоговые обязательства индивидуального предпринимателя в виде неисчисления и неуплаты в бюджет налогов с доходов, полученных от реализации автомобилей.

При этом полученная ИП валовая выручка превысила критерий, установленный для применения УСН, что повлекло обязанность перейти на применение общеустановленной системы налогообложения. По результатам камеральной проверки ИП установлены факты занижения налоговой базы по налогу при УСН и подоходному налогу с доходов индивидуального предпринимателя.

В адрес плательщика направлено уведомление о корректировке налоговых обязательств в соответствии со статьей 33 Налогового кодекса Республики Беларусь. На основании уведомления ИП представлены налоговые декларации по налогу при УСН и подоходному налогу с доходов индивидуального предпринимателя, согласно которым сумма налогов, подлежащая доплате в бюджет, составила 44,3 тыс. рублей. Сумма налогов к уменьшению составила 17,4 тыс. рублей. По результатам камеральной проверки дополнительно поступило налогов в бюджет в сумме 26,9 тыс. рублей.