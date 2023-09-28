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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 2,7 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
16:36 28.09.2023
В январе-августе 2023 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 2,7 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 246,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 104,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 42,4% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 69,8 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 46,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 18,9% от общего ввода по области.
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