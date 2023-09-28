В январе-августе 2023 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 2,7 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 246,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 104,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 42,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 69,8 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 46,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 18,9% от общего ввода по области.