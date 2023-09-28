МТС расширил функционал сервиса «Бизнес поиск» и предлагает корпоративным клиентам подключить приложение «Бизнес трекер».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, услуга позволяет организациям в режиме реального времени отслеживать местоположение разъездных сотрудников с точностью до 10 метров.

Сервис «Бизнес Поиск» работает по технологии LBS, которая позволяет определять местоположение SIM-карт абонентов по сигналам базовых станций МТС. При этом точность определения локации в городе составляет до нескольких сотен метров.

Оптимизировать маршруты разъездных сотрудников и еще эффективнее распределять рабочее время можно с помощью приложения «Бизнес трекер», которое устанавливается на смартфон сотрудников. Технология GPS повышает точность определения местоположения до 10 метров. Скачать мобильное приложение «Бизнес трекер» можно бесплатно с Google Play.

Функционал сервиса позволяет решать рабочие вопросы с сотрудниками в чате приложения, выстраивать геозоны, отмечать объекты на карте, просматривать историю перемещений, а также получать детализированные отчеты для анализа работы сотрудников.

Сервисом «Бизнес Поиск» могут воспользоваться абоненты МТС — юридические лица и индивидуальные предприниматели. Решение будет полезно компаниям, чья деятельность связана с перемещениями сотрудников и товаров: служба доставки и пассажирские перевозки, транспортные и логистические компании, банки и др.

Новым пользователям сервиса предлагается бесплатный пробный период 7 дней. Подключить «Бизнес Поиск» можно в салонах связи МТС либо оставив заявку через форму обратной связи на сайте mts.by.