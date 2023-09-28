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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ УЖЕ ЗАМЕНИЛИ БОЛЕЕ 61 КМ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
15:18 28.09.2023
В Гомельской области при подготовке к предстоящему отопительному сезону уже заменили более 61 км тепловых сетей. Такую цифру озвучил на заседании облисполкома начальник главного управления ЖКХ облисполкома Дмитрий Згурский.
По его словам, организации ЖКХ региона завершают подготовку объектов к работе в осенне-зимний период: "Полностью выполнены запланированные ремонтно-профилактические работы на объектах теплового, водопроводно-канализационного хозяйства, жилфонда".
Что касается замены тепловых сетей, то задание для региона на этот год составляет 78,7 км.
По информации Дмитрия Згурского, нарастить темпы работы следует Гомельскому, Ельскому, Лоевскому районам и "Гомельоблтеплосети".
"Все работы организованы и будут завершены в этом году", - заверил начальник главного управления.
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