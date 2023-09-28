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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «МОГИЛЕВ» ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 38,3 МЛН РУБЛЕЙ
14:51 28.09.2023
В январе-августе 2023 года резиденты свободной экономической зоны «Могилев» уплатили в бюджет Могилевской области 38,3 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, доля поступлений от данной категории плательщиков в бюджете области составила 2,8%.
Основную долю составляют поступления по подоходному налогу с физических лиц, дивидендам по акциям и доходам от других форм участия в капитале, налогу на прибыль.
На 1 сентября 2023 года в Могилевской области числилось 44 резидента свободной экономической зоны.
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