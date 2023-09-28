ЭКОНОМИКА РБ

НА СВЕТЛОГОРСКОМ ЦКК ПРОИЗОШЕЛ ВЫБРОС "ДУРНОПАХНУЩИХ ГАЗОВ"

14:26 28.09.2023 На Светлогорском ЦКК произошел выброс "дурнопахнущих газов". Об этом сообщает Telegram-канал концерна "Беллегпром". "Сегодня по техническим причинам произошел кратковременный выброс дурнопахнущих газов в ОАО "Светлогорский ЦКК", - говорится в сообщении. Утверждается, что нарушений предельно допустимых норм содержания вредных веществ в воздухе не зафиксировано. "В настоящее время предприятие работает в штатном режиме. Здоровью жителей города и близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает", - заверяют в концерне.