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ЭКОНОМИКА РБ
НА СВЕТЛОГОРСКОМ ЦКК ПРОИЗОШЕЛ ВЫБРОС "ДУРНОПАХНУЩИХ ГАЗОВ"
14:26 28.09.2023
На Светлогорском ЦКК произошел выброс "дурнопахнущих газов". Об этом сообщает Telegram-канал концерна "Беллегпром".
"Сегодня по техническим причинам произошел кратковременный выброс дурнопахнущих газов в ОАО "Светлогорский ЦКК", - говорится в сообщении.
Утверждается, что нарушений предельно допустимых норм содержания вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
"В настоящее время предприятие работает в штатном режиме. Здоровью жителей города и близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает", - заверяют в концерне.
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