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ЭКОНОМИКА РБ
ПО ТРЕБОВАНИЮ КГК ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
14:12 28.09.2023
Комитет госконтроля Минской области проверил готовность объектов теплоснабжения региона к отопительному сезону.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, несмотря на наличие паспортов готовности потребителей и теплоисточников, фактически оборудование и сети в отдельных регионах не были должным образом подготовлены.
Например, в Солигорском районе в котельной д. Хоростово на оборудовании отсутствовали термометры и манометры, в котельной д. Погост также не было термометра и протекала кровля.
В ходе обследования объектов и сетей теплоснабжения Солигорска было установлено, что на части теплотрассы по ул. Горького не восстановлено пришедшее в негодность изоляционное покрытие. В отопительный период это привело бы к потерям тепловой энергии и росту затрат организаций ЖКХ.
По требованию КГК Минской области ответственными службами района выявленные недостатки и нарушения оперативно устранены.
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