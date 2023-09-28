Комитет госконтроля Минской области проверил готовность объектов теплоснабжения региона к отопительному сезону.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, несмотря на наличие паспортов готовности потребителей и теплоисточников, фактически оборудование и сети в отдельных регионах не были должным образом подготовлены.

Например, в Солигорском районе в котельной д. Хоростово на оборудовании отсутствовали термометры и манометры, в котельной д. Погост также не было термометра и протекала кровля.

В ходе обследования объектов и сетей теплоснабжения Солигорска было установлено, что на части теплотрассы по ул. Горького не восстановлено пришедшее в негодность изоляционное покрытие. В отопительный период это привело бы к потерям тепловой энергии и росту затрат организаций ЖКХ.

По требованию КГК Минской области ответственными службами района выявленные недостатки и нарушения оперативно устранены.