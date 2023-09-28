Сальдо счета текущих операций платежного баланса Беларуси за январь-июнь 2023 г. сложилось отрицательным в размере $1,5 млрд, или 4,5% к ВВП (за январь-июнь 2022 г. положительное сальдо составляло $535,6 млн, или 1,7% к ВВП). Об этом говорится в Аналитическом обозрении Национального банка.

Согласно информации, сальдо первичных доходов за январь-июнь 2023 г. составило минус $2,2 млрд (за январь-июнь 2022 г. - минус $2,5 млрд).

По статье "Вторичные доходы" сальдо сформировалось положительным в сумме $534,9 млн против $519,8 млн за январь-июнь 2022 г.

По финансовому счету платежного баланса (без учета операций с резервными активами и связанных с ними статей) объем чистого заимствования резидентами Республики Беларусь финансовых средств у остального мира составил $695,3 млн (2% к ВВП), за январь-июнь 2022 г. объем чистого кредитования составил $871,6 млн (2,7% к ВВП).

Внешнеэкономические операции с прямыми инвестициями за январь-июнь 2023 г. сформировали чистое привлечение финансовых средств от остального мира на сумму $1,6 млрд (в том числе за счет реинвестирования доходов иностранными совладельцами - $1,4 млрд). Чистое привлечение финансовых средств за счет портфельных инвестиций составило $485,3 млн.