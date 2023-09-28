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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАДАНИЕ ПО СОЗДАНИЮ ЗАПАСА ДРЕВЕСНОГО ТОПЛИВА В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ НА ТРЕТЬ
13:21 28.09.2023
В Гомельской области на треть перевыполнили задание по созданию к отопительному сезону запаса древесного топлива. Об этом сообщил на заседании облисполкома начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Згурский.
По его словам, задание создать до 1 октября на складах организаций ЖКХ необходимый запас древесного топлива - дров и топливной щепы - выполнили все районы.
"Задание перевыполнено - 132% к плану", - уточнил руководитель.
Чтобы обеспечить населения твердыми видами топлива, на предприятиях создан неснижаемый складской запас дров и брикета. Так, запас дров для населения превышает 11 тыс. куб. м. Это позволит выполнить почти 2,3 тыс. заявок. Запас брикета - почти 1,5 тыс. т, что закроет почти 400 заявок.
"Для равномерного обеспечения населения горрайисполкомам совместно с организациями отрасли, сельсоветами, топливоснабжающими организациями уже сейчас необходимо сформировать графики поставки топлива на 2024 год", - акцентировал внимание Дмитрий Згурский
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