В Гродненской области розничный товарооборот в январе-августе 2023 г. составил 4820,4 млн рублей, или 104,2% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 19,8 рубля против 18,1 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,6% розничного товарооборота области, в январе-августе 2023 г. составил 4 366,3 млн рублей, или 104,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-августе 2023 г. составил 2 851,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,5% к уровню января-августа 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2023 г. составил 268 млн рублей, или 109,1% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2022 г.