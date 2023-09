ЭКОНОМИКА РБ

ПОЗИЦИИ БГУ ВЫРОСЛИ В РЕЙТИНГЕ TIMES HIGHER EDUCATION

12:39 28.09.2023 Позиции БГУ выросли в рейтинге Times Higher Education (THE). Согласно опубликованному 27 сентября юбилейному 20-му выпуску THE, университет с группы 1501+ перешел в категорию 1201+. Всего рейтингом оценено 1904 вуза из около 30 тыс. существующих. Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, основанием для включения в ранжированную систему служит наличие не менее 1000 публикаций в международной реферативной базе данных за 2018–2022 годы при соблюдении издания 150 работ в год. Дополнительно 769 университетов оставлены за рамками ранжируемого списка THE и находятся в статусе «претендента». В этом списке присутствуют шесть белорусских университетов: БГУИР, БГМУ, Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь, ГГУ им. Ф.Скорины, ГГМУ, ГрГУ им. Янки .Купалы. Для оценивания вузов рейтинг использует пять групп критериев: «Исследовательская среда», «Качество исследований», «Образовательная деятельность», «Международное сотрудничество» и «Промышленные инновации». В новом юбилейном выпуске критерии оценки были переработаны, вместо 13 стали использовать 18 индикаторов и оптимизировали формулы расчета. БГУ получил высокие оценки по индикаторам интернационализации – оценка доли иностранных обучающихся выросла с 71 до 77 баллов, по новым индикаторам «патенты, которые ссылаются на работы вуза» и «статьи, относящиеся к 25 % лучших по цитированию» получены оценки 41 и 43 балла. Вместе с сохранением значений других индикаторов это позволило занять более высокое место. Тройку лидеров THE составили Университет Оксфорда, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт. Рейтинг THE вместе с Шанхайским и QS входит в «большую тройку» самых авторитетных мировых рейтингов. Эти известные рейтинговые агентства взаимодействуют только с 3-6% лучших университетов мира. Представленность в данном «шорт-листе» является показателем признания вуза в мировом образовательном пространстве. БГУ представлен в девяти глобальных рейтингах университетов мира, включая QS с 387 местом, а также в 12 предметных рейтингах, включая предметный шанхайский рейтинг по физике с 201-300 позицией. Дополнительно БГУ участвует в тематических и специализированных рейтингах, таких как UI Green Metric (679 место у МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ) и рейтинг вузовских репозиториев (2 место в мире у Электронной библиотеке БГУ).