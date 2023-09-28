В Брестской области выявлены факты незаконной предпринимательской деятельности при оказании юридической помощи гражданам по вопросам прохождения срочной военной службы и службы в резерве в Вооруженных силах Беларуси.

Как установили работники Кобринского межрайонного отдела финансовых расследований, двое индивидуальных предпринимателей оказывали юридическую помощь по этим вопросам, не имея соответствующей лицензии. При этом наличие лицензии на осуществление адвокатской деятельности либо на оказание юридических услуг является в данном случае обязательным условием.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, на протяжении 2019-2022 годов предприниматели консультировали призывникам в вопросах отсрочки от призыва на срочную военную службу, признания их негодными к военной службе, а также порядка обжалования решений военно-врачебной и призывной комиссий.

Стоимость одной услуги варьировалась от 300 до 1000 рублей, а полученный каждым из фигурантов доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более 350 тыс. рублей и 150 тыс. рублей соответственно.

По фактам осуществления предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в отношении предпринимателей возбуждены уголовные дела.