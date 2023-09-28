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ЭКОНОМИКА РБ
АГРАРИИ БЕЛАРУСИ НАКОПАЛИ 439,3 ТЫС. ТОНН КАРТОФЕЛЯ И БОЛЕЕ 1,2 МЛН ТОНН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
12:02 28.09.2023
В Беларуси на 28 сентября накопано 439,3 тыс. тонн картофеля при урожайности 352,7 ц/га и 1244,8 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 449,8 ц/га.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, намолочено 7753,6 тыс. тонн зерна: 6713,7 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой).
В регионах республики убрали 42,3 тыс. га кукурузы на зерно и намолотили 326,4 тыс. тонн при урожайности 77,1 ц/га.
Собрано 13709,0 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.
Брестская, Гомельская и Минская области завершили уборку гречихи. На сегодня намолочено 46,7 тыс. тонн при урожайности 14,6 ц/га.
Проса убрали все регионы страны, кроме Могилевской области: намолочено 19,1 тыс. тонн при урожайности 19,3 ц/га.
В республике заготовлено 116,0 тыс. тонн льнотресты.
При этом посеяно озимых зерновых на зерно на 1028,0 тыс. га, или 66,9% к плану, что превышает показатели прошлого года.
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