Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) совместно с Белорусским инновационным фондом и Минским городским технопарком с 28 сентября по 10 октября 2023 года проведут цикл онлайн-семинаров для повышения предпринимательской грамотности «Бизнес старт».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, представители госорганизаций и бизнеса рассмотрят вопросы подготовки бизнес-плана и технико-экономического обоснования инновационного проекта, проведения маркетинговых исследований при реализации проекта, защиты интеллектуальной собственности, эффективной презентации, поиска финансирования, стратегии развития бизнеса, а также возможности реализации проекта на базе Минского городского технопарка.

Семинары проводятся в рамках Республиканского конкурса инновационных проектов для повышения предпринимательской грамотности и развития стартап-движения в Беларуси.