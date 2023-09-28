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ЭКОНОМИКА РБ
ГКНТ ПРОВЕДЕТ ЦИКЛ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ «БИЗНЕС СТАРТ»
11:46 28.09.2023
Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) совместно с Белорусским инновационным фондом и Минским городским технопарком с 28 сентября по 10 октября 2023 года проведут цикл онлайн-семинаров для повышения предпринимательской грамотности «Бизнес старт».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, представители госорганизаций и бизнеса рассмотрят вопросы подготовки бизнес-плана и технико-экономического обоснования инновационного проекта, проведения маркетинговых исследований при реализации проекта, защиты интеллектуальной собственности, эффективной презентации, поиска финансирования, стратегии развития бизнеса, а также возможности реализации проекта на базе Минского городского технопарка.
Семинары проводятся в рамках Республиканского конкурса инновационных проектов для повышения предпринимательской грамотности и развития стартап-движения в Беларуси.
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