В январе-августе 2023 г. объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 12 618,6 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 112,3% к уровню января-августа 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 119,5%, в обрабатывающей промышленности – 102,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 180,2% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 97,8%.

Индекс промышленного производства за август 2023 г. к августу 2022 г. составил 125,6%, к июлю 2023 г. – 101,5%.