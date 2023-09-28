Компания «Белавиа» с 29 октября открывает регулярные рейсы в международный аэропорт Внуково (Москва) из Гомеля. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.

Согласно информации, рейсы по маршруту Минск - Москва (Внуково) - Гомель - Москва (Внуково) - Минск будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Вылет из Гомеля запланирован на 20:00, прибытие в московский аэропорт - на 21:25. Вылет из Москвы - в 17:40, прибытие в Гомель - в 19:05.

Пассажиры первых рейсов смогут приобрести билеты по тарифу «Промо»: цена билета из Гомеля во Внуково – от 25 евро, в обе стороны – от 61 евро.