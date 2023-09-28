Почти в три раза выросла очередь легковых авто в Польшу за сутки. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Наибольшее скопление легковых автомобилей уже на протяжении 6 дней фиксируется перед польским погранпереходом Тересполь (Брест). За сутки польская сторона впустила около 37% транспортных средств от нормы, что повлияло на увеличение количества авто в очереди с 75 до 200 единиц», - говорится в сообщении.

Самым загруженным с минувшего вторника, 19 сентября, остается литовский Мядининкай (Каменный Лог). По состоянию на 10:00 въезда в сопредельный погранпереход ожидают 190 фур. При этом за сутки его контрольные службы пропустили на свою территорию всего 22% транспорта.