ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ВЫРОС НА 6,6%

10:44 28.09.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-август 2023 г. в текущих ценах составил 14 671,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 6,6% больше к уровню января-августа 2022 г.