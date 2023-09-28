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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ «МИНСКОБЛИМУЩЕСТВО» В ОКТЯБРЕ ОРГАНИЗУЕТ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ
10:23 28.09.2023
Комитет «Минскоблимущество» организует в октябре 2023 года электронные торги по продаже недвижимого имущества с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, 10 октября на торги выставляются пять лотов: здание сельского дома культуры в д. Каменный Борок, здание Михалевского сельского клуба-библиотеки и здание КПП «Якшицы» в Березинском районе, комплекс зданий школы в д. Чирвоная Дубрава Копыльского района, здание клуба-библиотеки со складом в д. Домовицк Червенского района;
16 октября на продажу выставят два лота: здание детского сада в д. Заречье и д. Избище Логойского района.
Еще одни торги пройдут 30 октября: покупателям предлагается комплекс зданий лаборатории по приготовлению кумыса в Тальском с/с Любанского района.
Необходимый для обслуживания (завершения строительства и обслуживания) земельный участок предоставляется покупателю такого имущества в аренду без проведения аукциона и взимания платы за право заключения договора аренды земельного участка.
При этом покупатель должен учитывать, что продажа недвижимого имущества с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, осуществляется с обязательством по выполнению предусмотренных законодательством условий.
Также приобрести недвижимое имущество можно с понижением на 50% и 80%: 5 октября – расположенное в городе Жодино, 9 октября – Копыльском, Стародорожском и Узденском районах, 20 октября – Минском районе.
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