В январе-августе 2023 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3402,8 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-августом 2022 г. в сопоставимых ценах на 2,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3 074,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 3,5% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 196,2 тыс. тонн, что на 4,7% больше, чем в январе-августе 2022 г., молока – 1045,3 тыс. тонн (на 8% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,8% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,4% молока и 81,3% производства яиц.

На 1 сентября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 700,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 220,1 тыс. голов. Численность свиней составила 611,9 тыс. голов.

На 1 сентября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 98,1% площадей, подлежащих уборке. Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1 400,5 тыс. тонн при средней урожайности 46,7 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 сентября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1 526,2 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 613,7 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 23,5 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 11,9 центнера.