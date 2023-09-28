В Министерстве труда и социальной защиты рассмотрели вопросы разработки профессиональных стандартов для строительной отрасли. Мероприятие прошло совместно с представителями секторального совета квалификаций Министерства архитектуры и строительства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, было представлено 13 проектов профессиональных стандартов на следующие виды трудовой деятельности:

эксплуатация бурильных и бурильно-крановых самоходных машин;

монтаж систем вентиляции и кондиционирования;

машинист крана башенного;

монтаж электрических систем зданий и сооружений с напряжением 0,4/10 кВ;

монтаж технологического оборудования и связанных с ним конструкций;

слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов;

плотник;

дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования;

пескоструйщик;

инженер по сметной работе (сметчик);

проектирование в строительстве;

геодезист;

ландшафтный дизайнер.

Также рассмотрены вопросы структуры и содержания проектов профессиональных стандартов, введения новых наименований профессий рабочих и должностей служащих на основе унификации существующих профессий в связи с изменением технологии ведения строительных работ и применением новой техники.

С представителями системы образования обсуждены перспективы совершенствования образовательных программ, подготовки кадров в системе профессионально-технического образования с учетом новых требований к знаниям и умениям, содержащихся в проектах профессиональных стандартов, а также организации подготовки по новым профессиям рабочих.

Особое внимание уделено вопросам внедрения разрабатываемых профессиональных стандартов в организациях строительного комплекса.

Принятые на встрече решения будут учтены разработчиками проектов профессиональных стандартов при их доработке в целях дальнейшего представления на рассмотрение секторальному совету квалификаций Министерства архитектуры и строительства.