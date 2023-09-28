|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ РАССМОТРЕЛИ 13 ПРОЕКТОВ ПРОФСТАНДАРТОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
09:42 28.09.2023
В Министерстве труда и социальной защиты рассмотрели вопросы разработки профессиональных стандартов для строительной отрасли. Мероприятие прошло совместно с представителями секторального совета квалификаций Министерства архитектуры и строительства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, было представлено 13 проектов профессиональных стандартов на следующие виды трудовой деятельности:
эксплуатация бурильных и бурильно-крановых самоходных машин;
монтаж систем вентиляции и кондиционирования;
машинист крана башенного;
монтаж электрических систем зданий и сооружений с напряжением 0,4/10 кВ;
монтаж технологического оборудования и связанных с ним конструкций;
слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов;
плотник;
дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования;
пескоструйщик;
инженер по сметной работе (сметчик);
проектирование в строительстве;
геодезист;
ландшафтный дизайнер.
Также рассмотрены вопросы структуры и содержания проектов профессиональных стандартов, введения новых наименований профессий рабочих и должностей служащих на основе унификации существующих профессий в связи с изменением технологии ведения строительных работ и применением новой техники.
С представителями системы образования обсуждены перспективы совершенствования образовательных программ, подготовки кадров в системе профессионально-технического образования с учетом новых требований к знаниям и умениям, содержащихся в проектах профессиональных стандартов, а также организации подготовки по новым профессиям рабочих.
Особое внимание уделено вопросам внедрения разрабатываемых профессиональных стандартов в организациях строительного комплекса.
Принятые на встрече решения будут учтены разработчиками проектов профессиональных стандартов при их доработке в целях дальнейшего представления на рассмотрение секторальному совету квалификаций Министерства архитектуры и строительства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 28.09.2023
Курсы в банках
на 28.09.2023
Конвертация в банках
на 28.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте