ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 3,6 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


18:02 25.09.2023

В январе-августе 2023 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 3,6 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 360,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 190,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 52,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 152 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 91,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 25,5% от общего ввода по области.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.09.2023
валюта курс
EUR 3.4706
USD 3.2629
RUB 3.3939
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.09.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4630 +0.001
USD 3.2629 +0.0052
RUB 3.3939 +0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4640 3.4740
USD 3.2570 3.2620
RUB 3.3780 3.3850
подробнее

Конвертация в банках
на 25.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0630 1.0670
EUR/RUB 102.1000 102.8000
USD/RUB 96.1600 96.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте