Комитет госконтроля открывает короткий номер 191 по вопросам качества автомобильных дорог.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, с 26 по 28 сентября с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 будет работать «горячая» линия на тему качества дорожного покрытия магистралей и трасс (автомобильных дорог республиканского и местного назначения).

В течение этого времени можно сообщить информацию: о неудовлетворительном состоянии автодорог, находящихся вне населенных пунктов; о ненадлежащей работе дорожных служб и несвоевременной расчистке автомобильных дорог; о захламленности и неубранном мусоре вдоль трасс, неопрятном виде прилегающих к автомагистралям территорий; о фактах некачественного либо несвоевременного проведения ремонтных работ на автомобильных дорогах.

Работники Комитета госконтроля также готовы выслушать предложения по повышению эффективности проведения ремонта дорог.