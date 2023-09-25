Новая установка по регулировке выбросов азота введена в эксплуатацию на Белорусском цементном заводе (БЦЗ) в Костюковичах. Об этом сообщает Telegram-канал Белорусской цементной компании.

Согласно информации, общая стоимость проекта составила порядка 500 тыс. бел. рублей.

Всего в текущем году на мероприятия, связанные с повышением экологической безопасности, планируется направить около 2,8 млн рублей. Один из главных проектов в этом направлении — замена электрофильтров в цехе помола цемента.