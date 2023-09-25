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ЭКОНОМИКА РБ
НОВАЯ УСТАНОВКА ПО РЕГУЛИРОВКЕ ВЫБРОСОВ АЗОТА ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НА БЦЗ В КОСТЮКОВИЧАХ
17:20 25.09.2023
Новая установка по регулировке выбросов азота введена в эксплуатацию на Белорусском цементном заводе (БЦЗ) в Костюковичах. Об этом сообщает Telegram-канал Белорусской цементной компании.
Согласно информации, общая стоимость проекта составила порядка 500 тыс. бел. рублей.
Всего в текущем году на мероприятия, связанные с повышением экологической безопасности, планируется направить около 2,8 млн рублей. Один из главных проектов в этом направлении — замена электрофильтров в цехе помола цемента.
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