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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ДО КОНЦА ГОДА НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОРОК ЖИЛЫХ ДОМОВ
17:14 25.09.2023
В Минске строится 121 жилой дом. До конца года необходимо ввести в эксплуатацию сорок объектов. Об этом на оперативном совещании в Мингорисполкоме сообщила председатель комитета строительства и инвестиций Ирина Гонтарева.
«Наибольшее количество из них находится на территории Октябрьского района. Их общая площадь составляет около 200 тыс. кв. м», - рассказала она.
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