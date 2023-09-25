В Минске строится 121 жилой дом. До конца года необходимо ввести в эксплуатацию сорок объектов. Об этом на оперативном совещании в Мингорисполкоме сообщила председатель комитета строительства и инвестиций Ирина Гонтарева.

«Наибольшее количество из них находится на территории Октябрьского района. Их общая площадь составляет около 200 тыс. кв. м», - рассказала она.