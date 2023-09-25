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ЭКОНОМИКА РБ
ИП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 20%
16:43 25.09.2023
В налоговых органах Брестской области по состоянию на 1 сентября 2023 года состояли на учете 34 254 индивидуальных предпринимателя.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, от данной категории плательщиков в бюджет поступило 111,0 млн, рублей налогов и других платежей, что в сопоставимых ценах на 19,0 млн рублей, или на 20% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей составила 6,5% в общих поступлениях бюджета области.
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