ЭКОНОМИКА РБ

ИП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 20%

16:43 25.09.2023 В налоговых органах Брестской области по состоянию на 1 сентября 2023 года состояли на учете 34 254 индивидуальных предпринимателя. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, от данной категории плательщиков в бюджет поступило 111,0 млн, рублей налогов и других платежей, что в сопоставимых ценах на 19,0 млн рублей, или на 20% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей составила 6,5% в общих поступлениях бюджета области.