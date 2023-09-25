Работниками Жлобинского межрайонного отдела финансовых расследований пресечена незаконная деятельность руководителя одного из коммунальных предприятий Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, директор предприятия, зная о наличии превышения норм потребления электроэнергии при работе котельных возглавляемого им предприятия, ежемесячно в период с января 2020 года по март 2023 года издавал приказы о собственном премировании. В результате злоупотребления служебными полномочиями директору незаконно выплачено в виде премиальных более 5,2 тыс. рублей.

При этом в соответствии с законодательством подобные выплаты руководству, допустившему превышение удельных норм расхода топливно-энергетических ресурсов при предоставлении услуг по теплоснабжению, запрещены.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование.