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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ ДИРЕКТОР КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НЕЗАКОННО ВЫПИСЫВАЛ СЕБЕ ПРЕМИИ
15:08 25.09.2023
Работниками Жлобинского межрайонного отдела финансовых расследований пресечена незаконная деятельность руководителя одного из коммунальных предприятий Гомельской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, директор предприятия, зная о наличии превышения норм потребления электроэнергии при работе котельных возглавляемого им предприятия, ежемесячно в период с января 2020 года по март 2023 года издавал приказы о собственном премировании. В результате злоупотребления служебными полномочиями директору незаконно выплачено в виде премиальных более 5,2 тыс. рублей.
При этом в соответствии с законодательством подобные выплаты руководству, допустившему превышение удельных норм расхода топливно-энергетических ресурсов при предоставлении услуг по теплоснабжению, запрещены.
В отношении руководителя возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование.
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