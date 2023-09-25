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ЭКОНОМИКА РБ
СПАД В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ОКАЗАЛ СДЕРЖИВАЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РОСТ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ
14:56 25.09.2023
Сдерживающее влияние на рост экономики Беларуси в январе-августе 2023 года оказал спад в сельском хозяйстве. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
«ВВП Беларуси увеличился на 3,1% г/г по итогам января-августа 2023 г. после 2,9% г/г за январь-июль 2023 г. Рост ВВП в значительной мере обусловлен увеличением промышленного производства на 7,9% г/г. Весомую поддержку росту оказала и торговля: оптовый товарооборот увеличился на 10,6% г/г, розничный на 6,1% г/г. Сдерживающее влияние на рост экономики оказал спад в сельском хозяйстве (на 1,7% г/г), связанный со снижением урожая зерновых в сравнении с прошлым годом», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что отрицательный вклад в добавленную стоимость продолжает формировать сектор информации и связи.
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