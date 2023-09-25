В Брестской области розничный товарооборот в январе-августе 2023 г. составил 6052,3 млн рублей, или 105,4% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 18,9 рубля против 16,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,8% розничного товарооборота области, в январе-августе 2023 г. составил 5 493,8 млн рублей, или 105,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-августе 2023 г. оптовый товарооборот составил 4 153,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню января-августа 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2023 г. составил 320,6 млн рублей, или 115,2% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода предыдущего года.