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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ВЫРОС НА 5,4%
13:37 25.09.2023
В Брестской области розничный товарооборот в январе-августе 2023 г. составил 6052,3 млн рублей, или 105,4% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 18,9 рубля против 16,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,8% розничного товарооборота области, в январе-августе 2023 г. составил 5 493,8 млн рублей, или 105,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-августе 2023 г. оптовый товарооборот составил 4 153,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню января-августа 2022 г.
Товарооборот общественного питания в январе-августе 2023 г. составил 320,6 млн рублей, или 115,2% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода предыдущего года.
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