На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) модернизированной ОАИС доступны две новые услуги Минтруда.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, появились услуги 3.76.01 «Передача информации в автоматизированную информационную систему социальной поддержки и реабилитации инвалидов» и 3.76.02 «Получение информации из автоматизированной информационной системы социальной поддержки и реабилитации инвалидов».

Потребителями электронных услуг определены министерства обороны, образования, здравоохранения, Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» и государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации».

Электронная услуга оказывается по доступу в автоматическом режиме по технологии «система-система».