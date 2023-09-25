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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ МИНТРУДА ПОЯВИЛИСЬ НА ЕПЭУ
13:16 25.09.2023
На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) модернизированной ОАИС доступны две новые услуги Минтруда.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, появились услуги 3.76.01 «Передача информации в автоматизированную информационную систему социальной поддержки и реабилитации инвалидов» и 3.76.02 «Получение информации из автоматизированной информационной системы социальной поддержки и реабилитации инвалидов».
Потребителями электронных услуг определены министерства обороны, образования, здравоохранения, Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» и государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации».
Электронная услуга оказывается по доступу в автоматическом режиме по технологии «система-система».
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