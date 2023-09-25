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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 4,7%


12:48 25.09.2023

В январе-августе 2023 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 13 345,1 млн рублей или в сопоставимых ценах 104,7% к уровню января-августа 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 13,3%, в обрабатывающей промышленности – на 6,9%.

При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство упало на 13,5%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,2%.
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