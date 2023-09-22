ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЙ С ТВЕРДЫМ ТЕЛОМ ОБСУДЯТ НА КОНФЕРЕНЦИИ В БГУ


12:43 25.09.2023

XV Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом» пройдет с 26 по 29 сентября в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлен форум на выработку эффективных решений актуальных вопросов современной фундаментальной науки.

Участниками мероприятия станут более 200 ученых из Беларуси, России, Китая, Казахстана, Узбекистана и Армении. Это представители БГУ, Национальной академии наук (НАН) Беларуси, МГУ им. М.В. Ломоносова, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Даляньского политехнического университета, Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, Национальной академии наук Армении и др.

На пленарном заседании эксперты представят результаты своих научных исследований. Так, профессор Университета Ланьчжоу (Китай) Лонг Гу расскажет о передовых технологиях лучевой терапии ускоренными частицами, а профессор Сианьского института аэрокосмических двигателей Китая Чан Тан презентует итоги совместных китайско-белорусских исследований в области плазменных технологий. Кроме того, российские ученые выступят с докладами о перспективах использования сильноточных импульсных ускорителей легких и тяжелых ионов, а также о радиационной стойкости конструкционных материалов на ускорителях ионов. Среди докладчиков доктор технических наук Национального исследовательского Томского политехнического университета Геннадий Ремнев и академик Российской академии наук Валентин Смирнов.

Также в рамках конференции запланирована работа пяти секций. Эксперты обсудят актуальные вопросы в области изучения воздействия на твердые тела и конденсированные среды различных типов излучений и ускоренных заряженных частиц в широком энергетическом диапазоне; лазерное излучение; низко- и высокотемпературную плазму, а также проблемы ядерной энергетики в области материаловедения, радиационной стойкости материалов и разработки реакторов нового поколения.

В завершение конференции состоится конкурс докладов молодых ученых. Свои работы представят магистранты, аспиранты и молодые специалисты в возрасте до 35 лет, не имеющие ученых степеней и званий. По результатам выступления определят лучшие исследования, авторов которых наградят дипломами.

Организаторами форума выступают физический факультет БГУ, Министерство образования, НАН Беларуси, Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.09.2023
валюта курс
EUR 3.4666
USD 3.2577
RUB 3.3937
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4620 -0.018
USD 3.2577 -0.0013
RUB 3.3937 +0.0078
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4800 3.4740
USD 3.2530 3.2620
RUB 3.3650 3.3850
подробнее

Конвертация в банках
на 25.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0600 1.0680
EUR/RUB 102.3500 103.1500
USD/RUB 96.1000 96.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте