XV Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом» пройдет с 26 по 29 сентября в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлен форум на выработку эффективных решений актуальных вопросов современной фундаментальной науки.

Участниками мероприятия станут более 200 ученых из Беларуси, России, Китая, Казахстана, Узбекистана и Армении. Это представители БГУ, Национальной академии наук (НАН) Беларуси, МГУ им. М.В. Ломоносова, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Даляньского политехнического университета, Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, Национальной академии наук Армении и др.

На пленарном заседании эксперты представят результаты своих научных исследований. Так, профессор Университета Ланьчжоу (Китай) Лонг Гу расскажет о передовых технологиях лучевой терапии ускоренными частицами, а профессор Сианьского института аэрокосмических двигателей Китая Чан Тан презентует итоги совместных китайско-белорусских исследований в области плазменных технологий. Кроме того, российские ученые выступят с докладами о перспективах использования сильноточных импульсных ускорителей легких и тяжелых ионов, а также о радиационной стойкости конструкционных материалов на ускорителях ионов. Среди докладчиков доктор технических наук Национального исследовательского Томского политехнического университета Геннадий Ремнев и академик Российской академии наук Валентин Смирнов.

Также в рамках конференции запланирована работа пяти секций. Эксперты обсудят актуальные вопросы в области изучения воздействия на твердые тела и конденсированные среды различных типов излучений и ускоренных заряженных частиц в широком энергетическом диапазоне; лазерное излучение; низко- и высокотемпературную плазму, а также проблемы ядерной энергетики в области материаловедения, радиационной стойкости материалов и разработки реакторов нового поколения.

В завершение конференции состоится конкурс докладов молодых ученых. Свои работы представят магистранты, аспиранты и молодые специалисты в возрасте до 35 лет, не имеющие ученых степеней и званий. По результатам выступления определят лучшие исследования, авторов которых наградят дипломами.

Организаторами форума выступают физический факультет БГУ, Министерство образования, НАН Беларуси, Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований.