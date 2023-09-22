ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ НАЗНАЧЕНЫ В ХОЛДИНГИ "БОБРУЙСКАГРОМАШ" И "ЛИДСЕЛЬМАШ"

12:39 25.09.2023 Лукашенко 25 сентября рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба. Согласно информации, он дал согласие на назначение Олега Корсака генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" и Романа Трубицкого - генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш". Кроме того, Лукашенко назначил Юрия Горлова своим помощником - инспектором по Гомельской области. Помимо этого, дано согласие на назначение: Геннадия Сабынича - председателем Витебского горисполкома, членом Витебского облисполкома; Сергея Семенычева - председателем Миорского райисполкома; Олега Макаревича - председателем Сенненского райисполкома; Владимира Белова - председателем Ивацевичского райисполкома; Виктора Рафаловича - председателем Ганцевичского райисполкома; Дмитрия Шинкаренко - председателем Кормянского райисполкома; Дмитрия Чигиря - председателем Дрибинского райисполкома; Виктора Галанова - заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды; Владимира Наумовича - заместителем министра экономики; Алексея Героева - заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы строительства и ЖКХ); Игоря Кузнецова - управляющим делами Витебского облисполкома.