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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ НАЗНАЧЕНЫ В ХОЛДИНГИ "БОБРУЙСКАГРОМАШ" И "ЛИДСЕЛЬМАШ"
12:39 25.09.2023
Лукашенко 25 сентября рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, он дал согласие на назначение Олега Корсака генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" и Романа Трубицкого - генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш".
Кроме того, Лукашенко назначил Юрия Горлова своим помощником - инспектором по Гомельской области.
Помимо этого, дано согласие на назначение:
Геннадия Сабынича - председателем Витебского горисполкома, членом Витебского облисполкома;
Сергея Семенычева - председателем Миорского райисполкома;
Олега Макаревича - председателем Сенненского райисполкома;
Владимира Белова - председателем Ивацевичского райисполкома;
Виктора Рафаловича - председателем Ганцевичского райисполкома;
Дмитрия Шинкаренко - председателем Кормянского райисполкома;
Дмитрия Чигиря - председателем Дрибинского райисполкома;
Виктора Галанова - заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Владимира Наумовича - заместителем министра экономики;
Алексея Героева - заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы строительства и ЖКХ);
Игоря Кузнецова - управляющим делами Витебского облисполкома.
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