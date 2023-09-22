ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ВЫРОС НА 3,5%

11:50 25.09.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-август 2023 года в текущих ценах составил 15 347,4 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 3,5% больше к уровню января-августа 2022 года.