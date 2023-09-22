Очереди легковых авто фиксируются на въезд Литву и Польшу, грузовых — на всех направлениях. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, пик очередей легкового транспорта в выходные дни фиксировался на въезд в Польшу. В субботу, 23 сентября, перед Тересполем (Брест) находилось около 300 единиц транспорта. Его контрольные службы с пятницы по понедельник оформили менее 42% авто от нормы. На литовском направлении меньше всего легковушек пропустили сотрудники погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) — 65%.

«По состоянию на 10:00 более 210 фур ожидают въезда в Литву перед пунктами пропуска Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог) и Райгардас (Привалка). За два дня их контрольные службы приняли на свою территорию менее 40% большегрузов», - говорится в сообщении.

Около 50 грузовиков ожидают въезда в ЕС через единственный функционирующий латвийский погранпереход Патерниеки (Григоровщина). За выходные дни его сотрудники пропустили на свою территорию 51% фур от нормы.