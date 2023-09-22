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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» ЗАПУСКАЕТ ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРЕМИАЛЬНОГО БРЕНДА HONGQI
11:14 25.09.2023
Резидент СЭЗ «Минск» компания "Юнисон" запускает производство легковых автомобилей премиального бренда Hongqi.
Как сообщает сайт СЭЗ, на завод после 1,5 лет простоя прибыла первая партия из 36 комплектов HS5. Уже есть несколько собранных машин. На предприятии намерены выпустить около 1000 автомобилей до конца года.
Бренд Hongqi входит в состав концерна FAW Group. C 1959 года производитель выпускал лимузины для партийной элиты Китая. В последние годы Hongqi активно развивает производство современных, доступных для всех автомобилистов машин, как электрокаров, так и с ДВС.
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