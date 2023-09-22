В январе-августе 2023 г. в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 4 371,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,3% к уровню января-августа 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3 924,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 105,8% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 226,8 тыс. тонн, что на 3,2% больше, чем в январе-августе 2022 г., молока – 1 475,8 тыс. тонн (на 8,4% больше), яиц получено 422,1 млн штук (на 5,3% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,8% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,2% молока и 81,4% производства яиц.

На 1 сентября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 884 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 298,8 тыс. голов. Численность свиней составила 358,5 тыс. голов.

На 1 сентября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 98,1% площадей, подлежащих уборке. Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1 343,3 тыс. тонн при средней урожайности 39,9 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 сентября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1 771,2 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 900,5 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 20,4 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 13,6 центнера.