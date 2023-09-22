ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ОБЪЕМ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ СОСТАВИЛ 10,2 МЛРД РУБЛЕЙ

10:42 25.09.2023 В Беларуси объем подрядных работ в строительстве за январь-август 2023 года составил 10,2 млрд рублей. Как сообщает Национальный статкомитет, доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ в строительстве составила 25,9%. Объем подрядных работ по формам собственности выглядит следующим образом: частная - 79,2%, государственная - 20,3%, иностранная - 0,5%. Доля Минска в республиканском объеме подрядных работ составила 31,9%, Минской области - 18%, Гомельской - 11,6%, Брестской - 11,2%, Гродненской - 10,1%, Витебской - 8,8%, Могилевской - 8,5%.