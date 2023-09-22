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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 7,6 МЛН ТОНН ЗЕРНА С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОЧЕНО В БЕЛАРУСИ
10:24 25.09.2023
В Беларуси на 25 сентября намолочено 7633,5 тыс. тонн зерна: 6594,2 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой) и 1039,4 тыс. тонн рапса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики: убрано 28,4 тыс. га и намолочено 218,2 тыс. тонн при урожайности 76,8 ц/га.
Зеленой массы кукурузы собрано 12288,9 тыс. тонн.
Продолжается уборка крупяных культур: гречихи намолочено 44,9 тыс. тонн при урожайности 14,6 ц/га, проса - 18,8 тыс. тонн при урожайности 19,3 ц/га.
На сегодня заготовлено 111,9 тыс. тонн льнотресты.
Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 86,0% к скошенным площадям.
Хозяйства страны накопали 372,3 тыс. тонн картофеля при урожайности 351,6 ц/га и 1055,2 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 450,9 ц/га.
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