ЭКОНОМИКА РБ

ПРОДУКЦИЯ ВИТЕБЩИНЫ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ЯРМАРКЕ В СМОЛЕНСКЕ

09:41 25.09.2023 Производители Витебщины 24-25 сентября 2023 года представляют свою продукцию на ярмарке в Смоленске. Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, в широком ассортименте ярмарки представлены продовольственные и непродовольственные товары от производителей Витебщины: кондитерской фабрики "Витьба", МКК "Лепельский", Полоцкий МК, Оршанского льнокомбината, Знамя индустриализации, "Витебские ковры" и не только.