|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДУКЦИЯ ВИТЕБЩИНЫ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ЯРМАРКЕ В СМОЛЕНСКЕ
09:41 25.09.2023
Производители Витебщины 24-25 сентября 2023 года представляют свою продукцию на ярмарке в Смоленске.
Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, в широком ассортименте ярмарки представлены продовольственные и непродовольственные товары от производителей Витебщины: кондитерской фабрики "Витьба", МКК "Лепельский", Полоцкий МК, Оршанского льнокомбината, Знамя индустриализации, "Витебские ковры" и не только.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2023
Курсы в банках
на 25.09.2023
Конвертация в банках
на 25.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте