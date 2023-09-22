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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ СОСТАВИЛА 6,6%


09:28 25.09.2023

За январь-июль 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг Брестской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8%, рентабельность продаж – 6,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская продаж – 6,6%.

Дебиторская задолженность на 1 августа 2023 г. составила 5,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд рублей, или 9,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 августа 2023 г. составила 6,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,7 млрд рублей, или 11,1% от общего объема кредиторской задолженности.
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