Резиденты Парка высоких технологий (ПВТ) формируют порядка 4% ВВП Беларуси и треть всего экспорта услуг страны.

Как сообщается на сайте ПВТ, за 18 лет своего существования парк сделал огромный вклад в развитие IT-сектора и экономики Беларуси.

«Он стал благоприятной экосистемой и колыбелью для талантливых специалистов и инновационных компаний. Это привело к появлению множества успешных IT-стартапов и разработок, которые используются как на внутреннем, так и на мировом рынке. Своим созидательным и вдохновенным трудом резиденты ПВТ ежедневно доказывают, что Беларусь способна конкурировать в мировой IT-индустрии и создавать качественные продукты», - говорится в сообщении.

Парк высоких технологий Беларуси также активно сотрудничает с зарубежными партнерами и инвесторами. Ежегодно резиденты ПВТ участвуют в десятках выставок в Беларуси и за рубежом. Это позволяет привлекать иностранные инвестиции в белорусскую IT-сферу и укреплять позиции страны на мировой арене высоких технологий. Такие партнерства способствуют обмену опытом и передаче передовых технологий.

Наконец, следует подчеркнуть социальную ответственность Парка высоких технологий. Он активно участвует в различных благотворительных и образовательных проектах, способствуя развитию социальной сферы в регионе. Это помогает улучшать качество жизни населения и создает благоприятную обстановку для развития технологической индустрии.

Образовательные инициативы ПВТ реализуются сегодня в почти 500 учреждениях дошкольного образования, в которых ежегодно обучаются тысячи детей. Около 78 тысяч школьников прошли обучение по программам, разработанным ПВТ.

В белорусских университетах открыто около 90 совместных лабораторий резидентов ПВТ, а в компаниях-резидентах – более 50 филиалов университетских кафедр

Модель непрерывного обучения «сад-школа-университет» позволяет привлекать талантливых молодых специалистов и обеспечивать им качественное образование и перспективы для развития карьеры в IT-сфере, способствует обмену знаниями и опытом, развитию инновационных идей.