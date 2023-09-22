ЭКОНОМИКА РБ

СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В ПТИЦЕВОДСТВЕ СОЗДАДУТ В БЕЛАРУСИ

17:07 22.09.2023 Лукашенко на выездном пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства в Солигорске потребовал создать селекционно-генетический центр в птицеводстве. Ключевая задача в птицеводстве - снизить зависимость отрасли от импорта, подчеркнул он. До настоящего времени пока нет альтернативы импорту цыплят для производства инкубационного яйца. "10 или 5 лет вы мне рассказываете про этих цыплят. Неужели мы не можем у себя производить? Необходимо обеспечить себя собственной племенной продукцией. Создайте селекционно-генетический центр, как это есть у скотоводов. Полгода на разработку бизнес-плана, и в следующем году это надо сделать", - потребовал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.