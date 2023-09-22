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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В ПТИЦЕВОДСТВЕ СОЗДАДУТ В БЕЛАРУСИ
17:07 22.09.2023
Лукашенко на выездном пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства в Солигорске потребовал создать селекционно-генетический центр в птицеводстве.
Ключевая задача в птицеводстве - снизить зависимость отрасли от импорта, подчеркнул он.
До настоящего времени пока нет альтернативы импорту цыплят для производства инкубационного яйца.
"10 или 5 лет вы мне рассказываете про этих цыплят. Неужели мы не можем у себя производить? Необходимо обеспечить себя собственной племенной продукцией. Создайте селекционно-генетический центр, как это есть у скотоводов. Полгода на разработку бизнес-плана, и в следующем году это надо сделать", - потребовал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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