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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ВИТЕБСКДРЕВ» ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ БРЕНД ЛАМИНИРОВАННЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ «КРОК»


16:51 22.09.2023

ОАО «Витебскдрев» запускает новый бренд ламинированных напольных покрытий «КРОК». Об этом сообщает Telegram-канал концерна «Беллесбумпром».

Согласно информации, в ближайшей время напольные покрытия новой торговой марки появятся в строительных магазинах северной столицы Беларуси. В перспективе – расширение географии и количества точек продаж.

Цветовая гамма напольных покрытий – базовая. Начали с трех декоров, но в скором времени линейка дизайнов будет расширена.

Под той же маркой «КРОК» ОАО «Витебскдрев» будет выпускать и влагостойкие напольные ламинированные покрытия.

Утверждается, что разработки находятся на финальной стадии, и уже в октябре влагостойкие напольные покрытия будут массово выпускаться.

На предприятии сейчас работают еще над одним видом плит специального назначения – огнестойкими. Первая пробная партия будет выпущена уже этой осенью. Как и в случае с влагостойкими плитами, разработки велись несколько лет. Технологам предприятия помогали специалисты центральной заводской лаборатории.

Влагостойкие и огнестойкие плиты МДФ станут достойной отечественной альтернативой европейским аналогам, которые активно завозились в Беларусь и Россию до введения санкций.
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