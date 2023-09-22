В Минской области розничный товарооборот в январе-августе 2023 г. составил 8 418,5 млн рублей, или 103,1% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,4% розничного товарооборота области, в январе-августе 2023 г. составил 8 117,9 млн рублей, или 103,3% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2022 г.

В январе-августе 2023 г. оптовый товарооборот составил 15 226,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 107,3% к уровню января-августа 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2023 г. составил 372,6 млн рублей, или 112,3% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2022 г.