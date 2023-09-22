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ЭКОНОМИКА РБ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 22,1%
15:40 22.09.2023
За январь-август 2023 года в бюджет Могилевской области поступило 1 376,3 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 248,8 млн рублей, или на 22,1% в фактическом исчислении.
Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 558,5 млн рублей или 40,6%, налога на добавленную стоимость – 258,7 млн рублей (18,8%), налога на прибыль – 130,4 млн рублей (9,5%), акцизов – 59,1 млн рублей (4,3%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале – 59 млн рублей (4,3%).
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