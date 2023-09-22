Оперативники ГУБОПиК МВД провели комплекс мероприятий по выявлению коррупции среди должностных лиц предприятий республики, закупающих металлопродукцию через Белорусскую универсальную товарную биржу.

Как сообщает Telegram-канал МВД, в результате сотрудники пятого управления (по Минску) ГУБОПиК с поличным задержали представителей ряда холдингов и заводов, которые обеспечивали работу отделов снабжения. Общая сумма незаконных вознаграждений, принятых ими, составила более 90 тысяч рублей.

В отношении семерых фигурантов следователями возбуждены уголовные дела за получение и дачу взяток, посредничество в передаче денег.

Кроме того, при совершении хищения путем злоупотребления служебными полномочиями задержаны начальник и мастер ремонтно-механического цеха, а также инженер по комплектации оборудования одного из ведущих предприятий Борисова.